لبنان

وفد سوري في بيروت الخميس.. وملف السفارة بند اول

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:45
تتجه الانظار يوم الخميس الى الزيارة المرتقبة لوفد سوري الى لبنان  يضم وزير الخارجية اسعد شيباني ووزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس ومسؤولين امنيين.
الوفد سيبحث مع الجانب اللبناني سلسلة مواضيع أمنية وحدودية استكمالاً للقاء الذي عقد في السابق برعاية المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع ان تكون اولى نتائج الزيارة الايجابية اعادة فتح السفارة السورية في لبنان، بحسب المعلومات، بعد اعادة هكيلتها وتعيين سفير جديد بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
