31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد سوري في بيروت الخميس.. وملف السفارة بند اول
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-08-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الانظار يوم الخميس الى الزيارة المرتقبة لوفد سوري الى لبنان يضم
وزير الخارجية
اسعد شيباني ووزير العدل مظهر
عبد الرحمن
الويس ومسؤولين امنيين.
Advertisement
الوفد سيبحث مع الجانب اللبناني سلسلة مواضيع أمنية وحدودية استكمالاً للقاء الذي عقد في السابق برعاية
المملكة العربية السعودية
، ومن المتوقع ان تكون اولى نتائج الزيارة الايجابية اعادة فتح السفارة
السورية
في
لبنان
، بحسب المعلومات، بعد اعادة هكيلتها وتعيين سفير جديد بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وفد سوري في لبنان الخميس ومشروع عفو عام قيد الاعداد وسط اعتراضات
Lebanon 24
وفد سوري في لبنان الخميس ومشروع عفو عام قيد الاعداد وسط اعتراضات
26/08/2025 12:59:04
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: وفد سوري رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة
Lebanon 24
الحجار: وفد سوري رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة
26/08/2025 12:59:04
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
Lebanon 24
وفد قضائي - أمني سوري إلى بيروت والشرع يريد عفواً عن محكومين عرب
26/08/2025 12:59:04
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أول لقاء منذ اندلاع أحداث السويداء.. اجتماع أميركي إسرائيلي سوري الخميس
Lebanon 24
أول لقاء منذ اندلاع أحداث السويداء.. اجتماع أميركي إسرائيلي سوري الخميس
26/08/2025 12:59:04
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:50 | 2025-08-26
26/08/2025 05:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:40 | 2025-08-26
26/08/2025 05:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:21 | 2025-08-26
26/08/2025 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:16 | 2025-08-26
26/08/2025 05:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:05 | 2025-08-26
26/08/2025 05:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
13:01 | 2025-08-25
25/08/2025 01:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
11:00 | 2025-08-25
25/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:06 | 2025-08-25
25/08/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:50 | 2025-08-26
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:40 | 2025-08-26
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:21 | 2025-08-26
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:16 | 2025-08-26
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:05 | 2025-08-26
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:00 | 2025-08-26
"الأمن السوري" يدخلُ لبنان.. هل وجودهم مسموح به؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24