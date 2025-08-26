وفد سوري في بيروت الخميس.. وملف السفارة بند اول

Advertisement

تتجه الانظار يوم الخميس الى الزيارة المرتقبة لوفد سوري الى لبنان يضم اسعد شيباني ووزير العدل مظهر الويس ومسؤولين امنيين.الوفد سيبحث مع الجانب اللبناني سلسلة مواضيع أمنية وحدودية استكمالاً للقاء الذي عقد في السابق برعاية ، ومن المتوقع ان تكون اولى نتائج الزيارة الايجابية اعادة فتح السفارة في ، بحسب المعلومات، بعد اعادة هكيلتها وتعيين سفير جديد بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.