لبنان

مؤشر إيجابي عن "المستقبل".. السر "شبابي"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:15
أسفرت انتخابات "برلمان الشباب" التي حصلت في مختلف المحافظات اللبنانية، الأحد عن إنتخاب 64 عضواً جديداً من الشباب، لكن اللافت هو أن أكثر من 20 نائباً تم انتخابهم يدورون فلك "تيار المستقبل" أو من المؤيدين له.
الأمرُ هذا وصفه مراقبون بـ"مقدمة جيدة" للإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026، حيث يعكس هذا البرلمان تطلعات الشباب، فيما يمثل إشارة واضحة إلى أن وجود "المستقبل" في الأوساط الشبابية ما زال راسخاً بشدّة.
وكان "مركز رشاد للحوكمة الثقافية" في "مؤسسة أديان" اجرى  انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي يوم الأحد 24 آب ، من خلال تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى 6 مراكز انتخابية في مختلف أنحاء لبنان، في عملية شملت أكثر من 34000 ناخب وناخبة، و251 مرشحًا ومرشحة، على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بإدارة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ومراقبة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade.
المصدر: لبنان 24
