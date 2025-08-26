مؤشر إيجابي عن "المستقبل".. السر "شبابي"

Advertisement

أسفرت انتخابات " " التي حصلت في مختلف المحافظات ، الأحد عن إنتخاب 64 عضواً جديداً من الشباب، لكن اللافت هو أن أكثر من 20 نائباً تم انتخابهم يدورون فلك " " أو من المؤيدين له.الأمرُ هذا وصفه مراقبون بـ"مقدمة جيدة" للإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026، حيث يعكس هذا تطلعات الشباب، فيما يمثل إشارة واضحة إلى أن وجود "المستقبل" في الأوساط الشبابية ما زال راسخاً بشدّة.وكان " للحوكمة الثقافية" في " " اجرى انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي 24 آب ، من خلال تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى 6 مراكز انتخابية في مختلف أنحاء ، في عملية شملت أكثر من 34000 ناخب وناخبة، و251 مرشحًا ومرشحة، على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بإدارة لإدارة الانتخابات، ومراقبة من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade.