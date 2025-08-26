31
لبنان
مؤشر إيجابي عن "المستقبل".. السر "شبابي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
26-08-2025
|
03:15
أسفرت انتخابات "
برلمان الشباب
" التي حصلت في مختلف المحافظات
اللبنانية
، الأحد عن إنتخاب 64 عضواً جديداً من الشباب، لكن اللافت هو أن أكثر من 20 نائباً تم انتخابهم يدورون فلك "
تيار
المستقبل
" أو من المؤيدين له.
الأمرُ هذا وصفه مراقبون بـ"مقدمة جيدة" للإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026، حيث يعكس هذا
البرلمان
تطلعات الشباب، فيما يمثل إشارة واضحة إلى أن وجود "المستقبل" في الأوساط الشبابية ما زال راسخاً بشدّة.
وكان "
مركز رشاد
للحوكمة الثقافية" في "
مؤسسة أديان
" اجرى انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي
يوم الأحد
24 آب ، من خلال تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى 6 مراكز انتخابية في مختلف أنحاء
لبنان
، في عملية شملت أكثر من 34000 ناخب وناخبة، و251 مرشحًا ومرشحة، على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بإدارة
الهيئة المستقلة
لإدارة الانتخابات، ومراقبة
الجمعية اللبنانية
من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 12:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
