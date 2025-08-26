ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة و98 أوكتان 3000 ليرة والمازوت الف ليرة، فيما تراجع سعر قارورة 26 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانيةبنزين 98 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.320.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.033.000 ليرة لبنانية