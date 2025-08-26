Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:05
Doc-P-1409065-638917959876666427.jpg
Doc-P-1409065-638917959876666427.jpg photos 0
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة و98 أوكتان 3000 ليرة والمازوت الف ليرة، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 26 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانية 
بنزين 98 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.320.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 1.033.000 ليرة لبنانية 
 
لبنان

إقتصاد

