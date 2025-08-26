31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
26-08-2025
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة و98 أوكتان 3000 ليرة والمازوت الف ليرة، فيما تراجع سعر قارورة
الغاز
26 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
Advertisement
بنزين 95 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانية
بنزين 98 أوكتان: 1.484.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.320.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.033.000 ليرة لبنانية
مواضيع ذات صلة
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
26/08/2025 12:59:24
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
26/08/2025 12:59:24
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
26/08/2025 12:59:24
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
26/08/2025 12:59:24
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:50 | 2025-08-26
26/08/2025 05:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:40 | 2025-08-26
26/08/2025 05:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:21 | 2025-08-26
26/08/2025 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:16 | 2025-08-26
26/08/2025 05:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:05 | 2025-08-26
26/08/2025 05:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
13:01 | 2025-08-25
25/08/2025 01:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
11:00 | 2025-08-25
25/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:06 | 2025-08-25
25/08/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:50 | 2025-08-26
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:40 | 2025-08-26
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:21 | 2025-08-26
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:16 | 2025-08-26
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:05 | 2025-08-26
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:00 | 2025-08-26
"الأمن السوري" يدخلُ لبنان.. هل وجودهم مسموح به؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 12:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24