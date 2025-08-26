Advertisement

لبنان

بطرق احتيالية.. عصابة تنصب وتبيع ذهبا مزوّرا في جونية

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:08
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة انه بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع الذهب المزور، تم توقيف كل من اللبنانيين (س.ج.) و(م.ص.) و(ع.ي.)، والسوري (ه.ع.)، في محيط الملعب البلدي فؤاد شهاب في جونية، بجرم بيع ذهب مزوّر بطرق احتيالية على المواطنين.

وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأونصات المزورة، إضافة إلى سيارة مستأجرة وهواتف خليوية.
 
وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.


