بطرق احتيالية.. عصابة تنصب وتبيع ذهبا مزوّرا في جونية

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة انه بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع المزور، تم توقيف كل من اللبنانيين (س.ج.) و(م.ص.) و(ع.ي.)، والسوري (ه.ع.)، في محيط الملعب البلدي في ، بجرم بيع ذهب مزوّر بطرق احتيالية على المواطنين.



وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأونصات المزورة، إضافة إلى سيارة مستأجرة وهواتف خليوية.

توقف عصابة نصب وبيع ذهب مزوّر في جونية



صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة المختص.



