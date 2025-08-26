بطرق احتيالية.. عصابة تنصب وتبيع ذهبا مزوّرا في جونية

أمن الدولة توقف عصابة نصب وبيع ذهب مزوّر في جونية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع الذهب المزور، تم توقيف كل من… pic.twitter.com/3TBDvE58bI
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) August 26, 2025
