لبنان

درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.. وتحذير من ارتفاع موج البحر

Lebanon 24
26-08-2025 | 02:31
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل و تنشط الرياح أحيانا ، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق المرتفعات، لتصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.  

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال ، كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة و احتمال تساقط رذاذ متفرق على المناطق الجنوبية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنعدم الرؤية بشكل كلي .

الأربعاء:  

غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل و تنشط الرياح أحيانا ، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الخميس:  

غائم جزئيا م ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض على الساحل و فوق الجبال، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية. (الوكالة الوطنية)

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24