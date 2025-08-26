عجلتون… منارة ثقافية وجمالية في قلب كسروان

Advertisement

ليست مجرّد بلدة جبلية في قضاء كسروان بل هي قلب نابض بالثقافة وبالحياة الفكرية والفنية، وتشكّل صرحًا حضاريًا يرسّخ الإنسان في جذوره وتاريخه وتراثه. إنها واحة جمال وفكر، حيث تلتقي الروح بالطبيعة، ويتعانق الفن مع الإبداع في مشهدية مميزة.في هذا الإطار، يواصل في عجلتون، بالتعاون مع البلدية رسالته في نشر الثقافة الراقية، من خلال نشاطات تستقطب مختلف الفئات والأعمار والاهتمامات. ومساء أمس، كان لعجلتون موعد جديد مع الفن الراقي، حيث احتضنت مار زخيا الرعائية أمسية موسيقية استثنائية، عَبَقَت أنغامها بروح القرون الماضية، وأعادت للحضور شيئًا من وهج الزمن الجميل.تخللت الأمسية شروحات مبسطة عن الأعمال الموسيقية المقدّمة، ما أضفى بعدًا تربويًا ممتعًا على الأداء، وساهم في تعميق فهم الحضور لهذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية العريقة.وقد تألق في هذه الليلة الباريتون ماريو تحتوح بأداء غنائي مفعم بالإحساس، رافقه على آلة الكلافسان جو ضو بإتقان مدهش، وعلى آلة الفلوت بنفحاته الهادئة، وعلى آلة الشيلو نايري غزاريان بعزف عميق أضفى دفئًا على أجواء .تميّز الحضور بمشاركة من مختلف بلدات وقرى الجوار، في مشهد يدل على تعطّش لهذا النوع من الفن الراقي.