لبنان

عجلتون… منارة ثقافية وجمالية في قلب كسروان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:15
ليست عجلتون مجرّد بلدة جبلية في قضاء كسروان بل هي قلب نابض بالثقافة وبالحياة الفكرية والفنية، وتشكّل صرحًا حضاريًا يرسّخ الإنسان في جذوره وتاريخه وتراثه. إنها واحة جمال وفكر، حيث تلتقي الروح بالطبيعة، ويتعانق الفن مع الإبداع في مشهدية مميزة.
في هذا الإطار، يواصل المركز الثقافي في عجلتون، بالتعاون مع البلدية رسالته في نشر الثقافة الراقية، من خلال نشاطات تستقطب مختلف الفئات والأعمار والاهتمامات. ومساء أمس، كان لعجلتون موعد جديد مع الفن الراقي، حيث احتضنت كنيسة مار زخيا الرعائية أمسية موسيقية باروكية استثنائية، عَبَقَت أنغامها بروح القرون الماضية، وأعادت للحضور شيئًا من وهج الزمن الجميل.

تخللت الأمسية شروحات مبسطة عن الأعمال الموسيقية المقدّمة، ما أضفى بعدًا تربويًا ممتعًا على الأداء، وساهم في تعميق فهم الحضور لهذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية العريقة.

وقد تألق في هذه الليلة الباريتون ماريو تحتوح بأداء غنائي مفعم بالإحساس، رافقه على آلة الكلافسان جو ضو بإتقان مدهش، وعلى آلة الفلوت فريد رحمة بنفحاته الهادئة، وعلى آلة الشيلو نايري غزاريان بعزف عميق أضفى دفئًا على أجواء الكنيسة التاريخية.

تميّز الحضور بمشاركة من مختلف بلدات وقرى الجوار، في مشهد يدل على تعطّش لهذا النوع من الفن الراقي.


هكذا تستمر عجلتون في لعب دورها الرائد كمنارة ثقافية تُشرق بالفكر والجمال، وتُثبت أن العمل الثقافي الجاد لا يزال يجد صداه ويشكّل حاجة ملحّة في مجتمعاتنا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
