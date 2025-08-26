31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المراد: الذكاء الاصطناعي لا يصنع روبوتات سياسية بل يدعم التمكين الحقيقي
Lebanon 24
26-08-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضاف قطاع المرأة في
تيار
"
العزم
" رئيسة حزب "١٠٤٥٢" رولا المراد في لقاء تفاعلي تحت عنوان "
الذكاء الاصطناعي
والعمل السياسي"، وذلك في مقر القطاع في
طرابلس
.
Advertisement
بداية، رحبت رئيسة القطاع بالحاضرين، وأوضحت أن "هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة بيد الإنسان، ويمكن ان يكون سلاحا قويا في مواجهة التحديات في كل المجالات السياسية والاجتماعية والعملية، ولا بد من طرحه لانه بدأ يلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات العامة وتحليل توجهات الرأي العام". وتمنت "الخروج برؤى جديدة وافكار قابلة للتطبيق في السياق المحلي والدولي من هذا اللقاء" .
أما المراد، فرأت أن "الذكاء الاصطناعي هو أدوات ذكية للتأثير والتغيير في عالم يتغير بسرعة، و لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم تقني يخص المهندسين والمختصين، بل أصبح جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، من أبسط تطبيق على الهاتف إلى القرارات الكبرى في الاقتصاد التعليم، وفي ظل هذه
الثروة
الرقمية بات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في تغيير ملامح العمل السياسي حول العالم، معتبرة ان "للمرأة اليوم فرصة ذهبية لتحفييز هذه الادوات لتثبيت حضورها لكي تحقق انتصارا في الانتخابات النيابية والبلدية".
وقالت: "إن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإرادة والمهارات، لكنه يمثل فرصة حقيقية للمرأة التي تبحث عن التمكين، وعن طريق أدوات حديثة تساعدها على: تحليل بيئتها السياسية، صياغة خطاب واضح، التواصل مع جمهورها وتنظيم حملتها بشكل احترافي".
وأشارت إلى أن "الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية في يد المرأة السياسية، تساعدها على رفع صوتها وتحقيق أهدافها وان استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني ان تصبح المرأة روبوتاً سياسياً، بل على العكس أن تبقى إنسانة لكن مدعومة بادوات حديثة تزيد من حضورها وفعالية، وان ما ينطبق على المرأة ينطبق
على الرجل
ايضا". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
26/08/2025 13:00:24
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد: لبنان ليس ميدانًا للصراعات الخارجية بل رسالة سلام
Lebanon 24
مراد: لبنان ليس ميدانًا للصراعات الخارجية بل رسالة سلام
26/08/2025 13:00:24
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
26/08/2025 13:00:24
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
26/08/2025 13:00:24
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:50 | 2025-08-26
26/08/2025 05:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:40 | 2025-08-26
26/08/2025 05:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:21 | 2025-08-26
26/08/2025 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:16 | 2025-08-26
26/08/2025 05:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:05 | 2025-08-26
26/08/2025 05:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
13:01 | 2025-08-25
25/08/2025 01:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
11:00 | 2025-08-25
25/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:06 | 2025-08-25
25/08/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:50 | 2025-08-26
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:40 | 2025-08-26
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:21 | 2025-08-26
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:16 | 2025-08-26
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:05 | 2025-08-26
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
05:00 | 2025-08-26
"الأمن السوري" يدخلُ لبنان.. هل وجودهم مسموح به؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 13:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24