المراد: الذكاء الاصطناعي لا يصنع روبوتات سياسية بل يدعم التمكين الحقيقي

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:01
Doc-P-1409087-638917994844346903.png
Doc-P-1409087-638917994844346903.png photos 0
استضاف قطاع المرأة في تيار "العزم" رئيسة حزب "١٠٤٥٢" رولا المراد  في لقاء تفاعلي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والعمل السياسي"، وذلك في مقر القطاع في طرابلس
بداية، رحبت رئيسة القطاع بالحاضرين، وأوضحت أن "هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة بيد الإنسان، ويمكن ان يكون سلاحا قويا في مواجهة التحديات في كل المجالات السياسية والاجتماعية والعملية، ولا بد من طرحه لانه بدأ يلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات العامة وتحليل توجهات الرأي العام". وتمنت "الخروج برؤى جديدة وافكار قابلة للتطبيق في السياق المحلي والدولي من هذا اللقاء" . 

أما المراد، فرأت أن "الذكاء الاصطناعي هو أدوات ذكية للتأثير والتغيير في عالم يتغير بسرعة، و لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم تقني يخص المهندسين والمختصين، بل أصبح جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، من أبسط تطبيق على الهاتف إلى القرارات الكبرى في الاقتصاد التعليم، وفي ظل هذه الثروة الرقمية بات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في تغيير ملامح العمل السياسي حول العالم، معتبرة ان "للمرأة اليوم فرصة ذهبية لتحفييز هذه الادوات لتثبيت حضورها لكي تحقق انتصارا  في الانتخابات النيابية والبلدية".

وقالت: "إن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإرادة والمهارات، لكنه يمثل فرصة حقيقية للمرأة التي تبحث عن التمكين، وعن طريق أدوات حديثة تساعدها على: تحليل بيئتها السياسية، صياغة خطاب واضح، التواصل مع جمهورها وتنظيم حملتها بشكل احترافي".

وأشارت إلى أن "الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية في يد المرأة السياسية، تساعدها على رفع صوتها وتحقيق أهدافها وان استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني ان تصبح المرأة روبوتاً سياسياً، بل على العكس أن تبقى إنسانة لكن مدعومة بادوات حديثة تزيد من حضورها وفعالية، وان ما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل ايضا". (الوكالة الوطنية)
