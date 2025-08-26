Advertisement

لبنان

منسى لنظيره الكويتي: دعمكم ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:09
Doc-P-1409092-638918003098243526.jpg
Doc-P-1409092-638918003098243526.jpg photos 0
استكمل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني، محادثاته في دولة الكويت بلقاء جمعه بنظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وتم خلال الاجتماع بحث أوجه الدعم المنتظر للجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير تجهيزاته العسكرية، تعزيز خدمات الطبابة العسكرية ودعم جهاز إسكان العسكريين، وذلك في إطار المساعدات التي قررت دولة الكويت تقديمها لتعزيز استقرار المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وتطرّق الجانبان إلى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتفعيله بما يخدم المصالح المشتركة. وأعرب الوزير منسى عن "شكر لبنان العميق للكويت وقيادتها على المساندة المتواصلة في أصعب المراحل"، معتبرًا أنّ "دعمها يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته".
