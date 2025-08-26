منسى لنظيره الكويتي: دعمكم ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته

Advertisement

استكمل الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة وفد من كبار ضباط ، محادثاته في بلقاء جمعه بنظيره الشيخ عبدالله الصباح، وتم خلال الاجتماع بحث أوجه الدعم المنتظر للجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير تجهيزاته العسكرية، تعزيز خدمات الطبابة العسكرية ودعم جهاز إسكان العسكريين، وذلك في إطار المساعدات التي قررت دولة تقديمها لتعزيز استقرار .وتطرّق الجانبان إلى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على توسيع مجالات التعاون وتفعيله بما يخدم المصالح المشتركة. وأعرب الوزير منسى عن "شكر العميق للكويت وقيادتها على المساندة المتواصلة في أصعب المراحل"، معتبرًا أنّ "دعمها يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته".