Advertisement

لبنان

الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:20
A-
A+

Doc-P-1409095-638918005600140145.jpg
Doc-P-1409095-638918005600140145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه رئيس جمعية خريجي المقاصد - بيروت مازن شربجي على رأس وفد من الهيئة الإدارية، وتم عرض لعدد من القضايا المرتبطة بشؤون العاصمة ودور الجمعية على المستويات التربوية والاجتماعية والوطنية.
Advertisement

والتقى نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس يرافقه وفد من النقابة، حيث استمع إلى مطالبهم والمشاكل التي يواجهها القطاع.

كذلك استقبل وفد جمعية "Rebirth Beirut "برئاسة غابي فرنيني واطلع على مشاريع الجمعية ونشاطاتها في العاصمة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية
lebanon 24
26/08/2025 13:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زخور: مرفأ بيروت يسجّل حركة إيجابية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية
lebanon 24
26/08/2025 13:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية ودبلوماسية
lebanon 24
26/08/2025 13:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت في مواجهة الرسوم الجمركية: موسم أرباح قوي وسط تحديات اقتصادية
lebanon 24
26/08/2025 13:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:05 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24