دعوات لتثبيت المئات من متعاقدي الشؤون الاجتماعية عبر مجلس الخدمة المدنية

زار وفد من العاملين في الإجتماعية (مسمى نفقات خدمة) الإتحاد العمالي العام والتقوا رئيسه الدكتور ، حيث ثمن الوفد وقوف الإتحاد الدائم مع العاملين في وزارة الشؤون (نفقات خدمة) ودعم مطالبهم المحقة أمام كل المرجعيات المعنية وعلى رأسها وزيرة الدكتورة حنينوقد تم خلال اللقاء الاتصال برئيس النيابية الدكتور الذي شرح بإسهاب اقتراح القانون الذي تقدم به الى مجلس النواب والرامي الى اخضاع المتعاقدين (مهما كانت تسمياتهم) وعددهم بالمئات في ملاك الوزارة الى مباراة يجريها لملء الشواغر وإعطاء الحقوق لمن أمضى سنوات طويلة في الخدمة العامة.أيد المجتمعون طرح النائب الدكتور بلال وشكروا له سعيه الدائم، متمنين على جميع المعنيين التعاون والمؤازرة للوصول الى نتائج إيجابية في هذا الإطار. (الوكالة الوطنية)