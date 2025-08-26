Advertisement

لبنان

دعوات لتثبيت المئات من متعاقدي الشؤون الاجتماعية عبر مجلس الخدمة المدنية

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:51
زار وفد من العاملين في وزارة الشؤون الإجتماعية (مسمى نفقات خدمة) الإتحاد العمالي العام والتقوا رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، حيث ثمن الوفد وقوف الإتحاد الدائم مع العاملين في وزارة الشؤون (نفقات خدمة) ودعم مطالبهم المحقة أمام كل المرجعيات المعنية وعلى رأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد.
وقد تم خلال اللقاء الاتصال برئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله الذي شرح بإسهاب اقتراح القانون الذي تقدم به الى مجلس النواب والرامي الى اخضاع المتعاقدين (مهما كانت تسمياتهم) وعددهم بالمئات في ملاك الوزارة الى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر وإعطاء الحقوق لمن أمضى سنوات طويلة في الخدمة العامة.

أيد المجتمعون طرح النائب الدكتور بلال عبد الله وشكروا له سعيه الدائم، متمنين على جميع المعنيين التعاون والمؤازرة للوصول الى نتائج إيجابية في هذا الإطار. (الوكالة الوطنية)
