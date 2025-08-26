Advertisement

لبنان

في إرزاي.. حملة شاملة لتحرير الينابيع

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:59
في إطار التنسيق الكامل بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية إرزاي، انطلقت اليوم حملة شاملة لتحرير الينابيع المتواجدة بمحاذاة مجرى النهر على طول يمتد بين 2 و3 كيلومترات، ويبلغ عددها 19 نبعًا، أبرزها نبع السلمان.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع الينابيع في متناول جميع المواطنين ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار، بالتوازي مع حملة تنظيف لمجرى النهر لضمان انسياب المياه بشكل طبيعي، إضافةً إلى أعمال تنظيف شاملة لمحيط الينابيع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة المستمرة للمصلحة بالتعاون مع البلديات المعنية، والرامية إلى صون الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
