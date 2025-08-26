31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف betarabia أمام القضاء.. ونادي القضاة يحذر من الضغوط الإعلامية
Lebanon 24
26-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن "
نادي قضاة لبنان
" بيان جاء فيه: "دأبت وسيلة إعلامية
منذ فترة
على تناول ملف betarabia فيما لا يزال قيد النظر أمام
القضاء
المختص، فتعرضت للجهة القضائية التي أشرفت على الملاحقة في شخصها وعملها. إن هذا النهج المتبع لا يعتبر تعرضًا شخصيًا للقاضية المقصودة فحسب، بل يشكل ضغطًا معنويًا استباقيًا على أيّ قاضٍ يمكن أن ينظر في الملف مستقبلًا، ويخلق، بالتالي، بيئةً غير صالحة لوصول التحقيقات إلى خواتيمها الصحيحة".
Advertisement
ختم البيان:"وعليه، إنطلاقًا من ضرورة الموازاة بين الحفاظ على استقلالية القضاء والحرص على سرية وسلامة التحقيقات وبين التسليم بحرية الرأي والتعبير والإعلام، يؤكد نادي قضاة
لبنان
مجددًا وجوب التعاطي مع كل الملفات - لا سيما تلك التي تهم الرأي العام - من الزاوية العلمية والمهنية البحتة دون التعرض لشخص القاضي بما قد يؤثر على عمله، هذا من جهة. من جهة أخرى، يهيب نادي قضاة لبنان بوسائل الإعلام عدم التعرض لأي قاضٍ بأية عبارات جارحة وانتظار نتيجة التحقيقات والقرارات التي يمكن أن تصدر في أي ملف، بحيث يعود للطرف المعني اتباع الطرق القانونية طعنًا فيها، مع التشديد على أن الملاحقات والمحاكمات لا يمكن أن تتمّ على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على شاشات التلفزة أو في الصحف".
مواضيع ذات صلة
نادي قضاة لبنان: استقلالية القضاء لا تزال بعيدة المنال
Lebanon 24
نادي قضاة لبنان: استقلالية القضاء لا تزال بعيدة المنال
26/08/2025 13:01:27
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية
Lebanon 24
نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية
26/08/2025 13:01:27
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف BetArabia : من التحقيق الى المحاكمة
Lebanon 24
ملف BetArabia : من التحقيق الى المحاكمة
26/08/2025 13:01:27
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف BetArabia القضائي يتقدم
Lebanon 24
ملف BetArabia القضائي يتقدم
26/08/2025 13:01:27
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المؤسسة المارونية للإنتشار استنكرت تصريح الخليل بحق الراعي: محاولة رخيصة لإثارة الفتنة
Lebanon 24
المؤسسة المارونية للإنتشار استنكرت تصريح الخليل بحق الراعي: محاولة رخيصة لإثارة الفتنة
05:54 | 2025-08-26
26/08/2025 05:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:50 | 2025-08-26
26/08/2025 05:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
Lebanon 24
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:40 | 2025-08-26
26/08/2025 05:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
Lebanon 24
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:21 | 2025-08-26
26/08/2025 05:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
Lebanon 24
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:16 | 2025-08-26
26/08/2025 05:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر
13:01 | 2025-08-25
25/08/2025 01:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن "أورون" التجسسية؟
11:00 | 2025-08-25
25/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:06 | 2025-08-25
25/08/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:54 | 2025-08-26
المؤسسة المارونية للإنتشار استنكرت تصريح الخليل بحق الراعي: محاولة رخيصة لإثارة الفتنة
05:50 | 2025-08-26
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
05:40 | 2025-08-26
باسيل بحث مع السفير البلجيكي في المستجدات
05:21 | 2025-08-26
هاشم: لإنصاف مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية
05:16 | 2025-08-26
بعد التحريات... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة المعلومات
05:05 | 2025-08-26
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 13:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24