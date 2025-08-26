وفد أميركي زار بعبدا.. وتأكيد على نزع سلاح حزب الله



وأضاف براك بعد لقاء الوفد الأميركي رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا:" في 31 آب ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح".



وتابع: "لا مصلحة للرئيس السوري احمد في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه ".



وقال: "سنأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً وسننزع أيضاً القلق واتّفاقية السلام مع هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام".



أضاف براك:" أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا وإسرائيل تقول إنّها مسرورة من الإنسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان".



اما الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس فقالت": إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدماً في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها".

من جهتها، السيناتور الأميركية جين شاهين انه "تتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة"، مؤكدة استمرار بلادها في دعم المسارات التي اختارها لبنان.

وتابعت شاهين بعد لقاء الوفد الأميركي عون: "كان اجتماعنا مثمراً مع ".



، أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ان "فكرة نزع سلاح حزب الله لبنانية وليست من الخارج".



وأشار غراهام إلى ان "أجندة حزب الله لا تخدم الشعب اللبناني وان لبنان بحاجة إلى رؤية بشأن مستقبله"، وأضاف: "مسألة نزع السلاح أتت بها الحكومة وليس نحن".



وتابع غراهام: سنتحدث مع إسرائيل بشأن انسحابها من لبنان بعدما تنزع الدولة سلاح حزب الله وهي لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزعه".