لبنان

في جديدة مرجعيون...توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات

Lebanon 24
26-08-2025 | 08:22
 أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في جديدة مرجعيون المدعو عبدالله الخضر (سوري ) المطلوب بجرم تعاطي المخدرات، وضُبط في حوزته هاتف دون أوراق ثبوتية.  
كما تم تسليم هاتف آخر عائد لموقوف سابق بجرم مشابه، وأحيلت المضبوطات إلى فصيلة الخيام بإشارة من القضاء المختص.
