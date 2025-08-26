في جديدة مرجعيون...توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات

Advertisement

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في المدعو عبدالله الخضر (سوري ) المطلوب بجرم تعاطي المخدرات، وضُبط في حوزته هاتف دون أوراق ثبوتية.كما تم تسليم هاتف آخر عائد لموقوف سابق بجرم مشابه، وأحيلت المضبوطات إلى فصيلة بإشارة من المختص.