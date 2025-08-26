Advertisement

لبنان

عبدالله بحث مع الوزير شحادة في خطة الوزارة لإقفال ملف المهجرين

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:03
 زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، بحضور المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود.
وجرى نقاش الاوضاع السياسية الراهنة، وخطة الوزارة لاقفال ملف المهجرين، وتم التركيز على مواكبة ثورة الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في الإدارة والمؤسسات كافة.
