عبدالله بحث مع الوزير شحادة في خطة الوزارة لإقفال ملف المهجرين

زار عضو "اللقاء " النائب ، وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي ، بحضور للوزارة المهندس .

Advertisement

وجرى نقاش الاوضاع السياسية الراهنة، وخطة الوزارة لاقفال ملف المهجرين، وتم التركيز على مواكبة ثورة الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في الإدارة والمؤسسات كافة.