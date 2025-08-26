Advertisement

لبنان

بالصور... ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بوداي

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:47
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي - بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، تجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
