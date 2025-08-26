بالصور... ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بوداي

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة - وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، تجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، وبوشر التحقيق بإشراف المختص.