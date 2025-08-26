Advertisement

لبنان

قتلى وجرحى... "إنفجار مجهول" في ريف دمشق

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:02
أفاد "المرصد السوري"، عن مقتل إثنين وإصابة 6 آخرين من عناصر الجيش السوريّ، جراء إنفجار مجهول قرب الكسوة في ريف دمشق.
وأشار المرصد إلى أنّ الإنفجار تزامن مع تحليق طائرات إسرائيليّة.
 
 
 
