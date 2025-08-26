Advertisement

لبنان

إستقالة عضوين من مجلس بلدية عاصون

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:11
تقدم العضوان في مجلس بلدية عاصون، سعاد جبران المقدسي ويحي محمد حمود بكتاب إستقالة إلى قائمقام المنية - الضنية.
