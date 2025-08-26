Advertisement

لبنان

القومي يعلّق على تصرف براك مع الصحافيين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:45
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، بأشد العبارات، "التصرف المستهجن والحديث غير اللائق الذي صدر على لسان المدعو توم باراك في القصر الجمهوري بحق الصحافيين اللبنانيين والاجانب، وما تضمّنه من استعلاء وإهانة تمسّ بكرامة الجسم الإعلامي اللبناني وحرية الكلمة، تلك الحرية التي صانت على الدوام حق الشعوب في مواجهة الاحتلال والهيمنة".
كما استنكر الحزب "التصريحات المتطاولة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس بحق سماحة الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله"، معتبراً "هذا الكلام السافر تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة بائسة للنيل من مقام المقاومة ورموزها".

إواشار الى ان "هذه الممارسات تكشف مجدداً العقلية الاستعمارية التي تحاول الولايات المتحدة وأدواتها فرضها على شعبنا وأمتنا، وتؤكد أن الاستهداف الممنهج للمقاومة وصحافيي الحقيقة إنما يهدف إلى ضرب السيادة الوطنية وزرع الفتنة".

وإذ عبّر الحزب، عن "تضامنه الكامل مع الصحافيين اللبنانيين والاجانب ومع الشيخ نعيم قاسم"، اكد أن "كرامة لبنان تُصان بالمقاومة والتمسك بالقرار الحرّ، ويرفض رفضاً قاطعاً أي وصاية أو تدخل خارجي في شؤوننا".
