القومي يعلّق على تصرف براك مع الصحافيين.. هذا ما قاله

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، بأشد العبارات، "التصرف المستهجن والحديث غير اللائق الذي صدر على لسان المدعو توم في بحق الصحافيين اللبنانيين والاجانب، وما تضمّنه من استعلاء وإهانة تمسّ بكرامة الجسم الإعلامي اللبناني وحرية الكلمة، تلك الحرية التي صانت على الدوام حق الشعوب في مواجهة والهيمنة".كما استنكر الحزب "التصريحات المتطاولة التي أطلقتها بحق الشيخ نعيم ، لحزب الله"، معتبراً "هذا الكلام السافر تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية ، ومحاولة بائسة للنيل من مقام ورموزها".إواشار الى ان "هذه الممارسات تكشف مجدداً العقلية الاستعمارية التي تحاول وأدواتها فرضها على شعبنا وأمتنا، وتؤكد أن الاستهداف الممنهج للمقاومة وصحافيي الحقيقة إنما يهدف إلى ضرب السيادة الوطنية وزرع الفتنة".وإذ عبّر الحزب، عن "تضامنه الكامل مع الصحافيين اللبنانيين والاجانب ومع الشيخ نعيم قاسم"، اكد أن "كرامة تُصان بالمقاومة والتمسك بالقرار الحرّ، ويرفض رفضاً قاطعاً أي وصاية أو تدخل خارجي في شؤوننا".