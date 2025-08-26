نقابة المصوّرين: الاعتذار العلني والفوري هو الحد الأدنى المطلوب

Advertisement

إعتبرت نقابة المصورين الصحافيين أن "ما جرى اليوم في من إهانة مباشرة لعدد من الصحافيين والمصورين اللبنانيين، يُعد سابقة خطيرة ومرفوضة جملة وتفصيلا"، مشددة على أن "الصحافة التي تقوم بتغطية نشاطات أي مسؤول إنما تمارس دورها المهني انطلاقا من احترام الرأي العام وحقه في المعرفة، وهذه الممارسات تُعد من صلب التقاليد الديموقراطية في كل دول العالم".وأشارت في بيان إلى أن "التطاول على الجسم الإعلامي ليس أمرا عابرا ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، خصوصا أنه يحدث للمرة الأولى بهذا الشكل الصادم، ما يشكل مساسا بمكانة ودورها الرقابي الحر".وأكدت النقابة أن "الاعتذار العلني والفوري من الصحافيين والإعلاميين الذين جرى التعرض لهم هو الحد الأدنى المطلوب، وأن أي محاولة للتقليل من خطورة ما حدث أو تمريره من دون محاسبة ستواجه برفض قاطع وتصعيد من كل الجسم الصحافي".وإذ شددت على أن "الصحافة ليست عدوا لأحد بل شريك في بناء الحقيقة والدفاع عن المصلحة العامة، وأي إهانة لها هي إهانة لحق اللبنانيين في المعرفة ولصورة الدولة نفسها"، طالبت بـ"اعتذار رسمي وإجراءات واضحة تحمي كرامة الصحافيين وتمنع تكرار هذه الإهانة بأي شكل من الأشكال".