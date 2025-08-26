Advertisement

لبنان

السفير التونسي في لبنان يقيم حفلاً وداعياً في دارته

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1409274-638918276225782222.png
Doc-P-1409274-638918276225782222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام حفل استقبال وداعيا في دارته، لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت.
Advertisement

وتخلل الحفل تكريم عدد من الوجوه البارزة، من بينهم رئيس مجموعة "أماكو" علي محمود العبد الله، تقديرا لعلاقاته المميزة مع السفير والسفارة وجهوده في دعم العلاقات اللبنانيةالتونسية.
مواضيع ذات صلة
سليمان استقبل السفير دبور في لقاء وداعي
lebanon 24
27/08/2025 01:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يقيم مأدبة عشاء تكريمية لباراك في داره
lebanon 24
27/08/2025 01:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل السفير التونسي وناقشا المستجدات
lebanon 24
27/08/2025 01:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع الخماسية في السفارة الاميركية استمرّ لساعتين من الوقت بحضور 4 سفراء اذ تغيّب السفير السعودي بداعي السفر (الجديد)
lebanon 24
27/08/2025 01:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24