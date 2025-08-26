Advertisement

لبنان

سفير الجزائر شدد على دور الاعلام في تعزيز القيم الديمقراطية

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:54


Doc-P-1409276-638918278263024891.png
Doc-P-1409276-638918278263024891.png photos 0
عقد لقاء ودي بين السفير الجزائري في لبنان كمال بوشامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة  lbci بيار الضاهر في مقر السفارة.
وفي هذه المناسبة، عبر السفير عن "تهانيه الخالصة للأستاذ الضاهر بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس المؤسسة، وما حققته خلال مسيرتها الإعلامية من نجاحات باهرة وتميز مهني جعلها في طليعة المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة".
 
ولفت البيان الى أن "اللقاء تناول أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في ترسيخ ثقافة التنوير والتواصل، وتعزيز القيم الديمقراطية والانفتاح، فضلا عن مساهمته في دعم جسور التفاهم بين الشعوب. وقد شكل اللقاء أيضا، فرصة للتأكيد على نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى الجزائر، وما حملته من دلالات عميقة على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين".
 
وأشار الى أنه "في بادرة رمزية معبرة، أهدى سعادة السفير للأستاذ الضاهر نسخة من مؤلفه "الأمير عبد القادر وجزائريو بلاد الشام"، تقديرا لما يجسده هذا العمل من قيمة فكرية وتاريخية تضيء على إسهامات الجزائر ورموزها في الفضاء المشرقي".
