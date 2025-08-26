سفير الجزائر شدد على دور الاعلام في تعزيز القيم الديمقراطية

Advertisement

عقد لقاء ودي بين السفير الجزائري في كمال بوشامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بيار الضاهر في مقر السفارة.وفي هذه المناسبة، عبر السفير عن "تهانيه الخالصة للأستاذ الضاهر بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس المؤسسة، وما حققته خلال مسيرتها الإعلامية من نجاحات باهرة وتميز مهني جعلها في طليعة المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة".ولفت البيان الى أن "اللقاء تناول أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في ترسيخ ثقافة التنوير والتواصل، وتعزيز القيم والانفتاح، فضلا عن مساهمته في دعم جسور التفاهم بين الشعوب. وقد شكل اللقاء أيضا، فرصة للتأكيد على نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى الجزائر، وما حملته من دلالات عميقة على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين".وأشار الى أنه "في بادرة رمزية معبرة، أهدى السفير للأستاذ الضاهر نسخة من مؤلفه "الأمير عبد وجزائريو بلاد الشام"، تقديرا لما يجسده هذا العمل من قيمة فكرية وتاريخية تضيء على إسهامات الجزائر ورموزها في الفضاء المشرقي".