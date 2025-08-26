Advertisement

في كليمنصو.. جنبلاط استقبل براك

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:06
Doc-P-1409279-638918285013770146.png
Doc-P-1409279-638918285013770146.png photos 0
استقبل الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط توم برّاك، يرافقه السيناتور جين شاهين، عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والاقليمية.
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
