بعد تصريحات باراك.. المؤتمر الشعبي يطالب باستدعاء السفيرة الأميركية

Advertisement

طالبت أمانة الإعلام في المؤتمر الشعبي اللبناني باستدعاء السفيرة الأميركية في ليزا جونسون، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الإهانة" التي وجهها المبعوث الأميركي إلى توم باراك للإعلاميين في .وأشار البيان إلى أن "باراك، الذي سبق أن شبّه مزارع بمزارع كنتاكي، ما كان ليتجرأ على التطاول بكلمات غير لائقة، لو واجه الموقف الرسمي اللبناني الحازم في حينه".ونوّه المؤتمر بـ"موقف نقابة المحررين اللبنانية من كلام باراك غير اللائق بحق الإعلاميين واللبنانيين عموماً"، معرباً عن أسفه لـ"بعض الردود الرسمية التي لم تسمِ باراك بالاسم، ولغياب موقف واضح من القوى التي تصف نفسها بجماعة السيادة والاستقلال".كما دعا البيان اللبنانية التي شاركت في المؤتمر الصحافي إلى "مقاطعة باراك وعدم التعامل معه، إلى حين أن يعتذر عن الإهانة المقرفة التي تفوّه بها".