لبنان

بعد تصريحات باراك.. المؤتمر الشعبي يطالب باستدعاء السفيرة الأميركية

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:41
طالبت أمانة الإعلام في المؤتمر الشعبي اللبناني وزير الخارجية باستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الإهانة" التي وجهها المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط توم باراك للإعلاميين في القصر الجمهوري.
وأشار البيان إلى أن "باراك، الذي سبق أن شبّه مزارع شبعا اللبنانية بمزارع كنتاكي، ما كان ليتجرأ على التطاول بكلمات غير لائقة، لو واجه الموقف الرسمي اللبناني الحازم في حينه".

ونوّه المؤتمر بـ"موقف نقابة المحررين اللبنانية من كلام باراك غير اللائق بحق الإعلاميين واللبنانيين عموماً"، معرباً عن أسفه لـ"بعض الردود الرسمية التي لم تسمِ باراك بالاسم، ولغياب موقف واضح من القوى التي تصف نفسها بجماعة السيادة والاستقلال".

كما دعا البيان وسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في المؤتمر الصحافي إلى "مقاطعة باراك وعدم التعامل معه، إلى حين أن يعتذر عن الإهانة المقرفة التي تفوّه بها".
 
(الوكالة الوطنية)
 
