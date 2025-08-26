Advertisement

لبنان

في السرايا الحكومية.. اجتماع للجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:15
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة إصلاح القطاع العام وتحديثه، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
وتركز البحث خلال الاجتماع على أوضاع القطاع العام وسبل تطوير الإدارة ضمن رؤية شاملة تخدم المواطنين والعاملين في القطاع.

كما استقبل الرئيس سلام النائب السابق مصباح الأحدب، حيث جرى عرض للمستجدات السياسية العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
