في السرايا الحكومية.. اجتماع للجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام

Advertisement

ترأس الدكتور ، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة إصلاح القطاع العام وتحديثه، بحضور طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، حنين السيد، المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ورئيسة نسرين مشموشي.وتركز البحث خلال الاجتماع على أوضاع القطاع العام وسبل تطوير الإدارة ضمن رؤية شاملة تخدم المواطنين والعاملين في القطاع.كما استقبل الرئيس سلام النائب السابق مصباح الأحدب، حيث جرى عرض للمستجدات السياسية العامة.