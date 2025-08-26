شحادة وعبدالله.. بحث ملفات المهجرين والتعاون التشريعي

Advertisement

استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه في الوزارة، النائب ، حيث جرى البحث في عمل وزارة المهجرين وسبل تفعيله في المرحلة المقبلة.وتناول اللقاء عمل مكتب لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصاً مشروع رقمنة ملفات المهجرين بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى مناقشة اقتراحات القوانين المطروحة في مجلس النواب والمتصلة بهذا الملف، والتشديد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تقدم ملموس.وفي الإطار نفسه، اجتمع الوزير شحادة مع كل من الدكتور جو بحوث والدكتور فادي الجردلي من (AUB)، حيث جرت مناقشة إمكانات التعاون بين برنامج الانخراط الحكومي ومكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات تعزيز التحول الرقمي وبناء السياسات العامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.كما استقبل الوزير شحادة وفداً من " لإدارة الأعمال" برئاسة فواز المرعبي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة، وبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة.