لبنان

شحادة وعبدالله.. بحث ملفات المهجرين والتعاون التشريعي

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:40
استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه في الوزارة، النائب بلال عبدالله، حيث جرى البحث في عمل وزارة المهجرين وسبل تفعيله في المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصاً مشروع رقمنة ملفات المهجرين بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى مناقشة اقتراحات القوانين المطروحة في مجلس النواب والمتصلة بهذا الملف، والتشديد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تقدم ملموس.

وفي الإطار نفسه، اجتمع الوزير شحادة مع كل من الدكتور جو بحوث والدكتور فادي الجردلي من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، حيث جرت مناقشة إمكانات التعاون بين برنامج الانخراط الحكومي في الجامعة ومكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات تعزيز التحول الرقمي وبناء السياسات العامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

كما استقبل الوزير شحادة وفداً من "الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال" برئاسة فواز المرعبي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة، وبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة.

