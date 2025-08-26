Advertisement

لبنان

أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1409332-638918348066928433.png
Doc-P-1409332-638918348066928433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت القوات الإسرائيلية من تثبيت نقاط عسكرية في قرية رخلة الواقعة في جبل الشيخ، وتطلّ رخلة على ثلاث طرق حيوية تربط دمشق ببعلبك وبيروت، وباتت قوات الاحتلال الآن على بعد 18 كيلومترًا من دمشق، و50 كيلومترًا من بعلبك، و56 كيلومترًا من بيروت.
Advertisement
 
في السياق، قال مصدر عسكري سوري، إن السيطرة الإسرائيلية على قرية رخلة السورية في قمة جبل الشيخ، أعطت للجيش الإسرائيلي ولأول مرة منذ تأسيس إسرائيل، امتيازًا غير مسبوق، عبر كشف أجزاء واسعة من سوريا ولبنان، مشيرًا إلى أن الميزة الاستراتيجية لموقع رخلة هي إطلالتها المباشرة على معبر المصنع مع لبنان وعلى قرية بيت جن بريف دمشق.
ويبيّن المصدر لـ "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي، ومن خلال التموضع الجديد يصبح على بعد 18 كيلومترًا من دمشق (12 دقيقة بالسيارة)، وعلى بعد 56 كيلومترًا من بيروت (45 دقيقة بالسيارة)، لافتًا إلى أن سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ وعلى جميع النقاط العسكرية السورية فيه، هي الإنجاز الأهم لها منذ حرب 1967؛ لأن جبل الشيخ هو - عمليًا - أهم موقع استراتيجي في شرق المتوسط، و"من المستحيل الحديث عن تخلي إسرائيل عنه لمن يدرك حقيقة مطامعها" وفقًا لقوله.

وأوضح المصدر أن العاصمة السورية دمشق باتت مكشوفة أمام العيون الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق شرق لبنان وصولًا إلى بيروت، وأصبحت مئات الكيلومترات تحت المراقبة على مدار الساعة، عبر التصوير الحراري، وبالتالي لا حاجة للطيران بكل أنواعه لمراقبة الأهداف، سواء كانت بشرية أم عسكرية.

ولفت إلى أن الشركات الإسرائيلية طورت منذ سنوات أنظمة رصد ومراقبة تستخدم التصوير الحراري وبعض الأنظمة (مثل نظام Long View 10 من شركة Elbit) يصل مدى تصويرها لعشرات الكيلومترات، واليوم مع السيطرة على رخلة، فإن نصب هذه الأنظمة فيها سيتيح للجيش الإسرائيلي مراقبة بصرية وتنصتًا على مدار الساعة، وبالتالي معلومات هائلة لم تكن تحلم بها من قبل.

 

مواضيع ذات صلة
نداء عاجل من "اليازا" : 56 ضحية خلال شهر آب
lebanon 24
27/08/2025 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية: 56% من الإسرائيليين يخشون السفر إلى الخارج بسبب الانتقادات الدولية لإسرائيل
lebanon 24
27/08/2025 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأونروا: إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كلم
lebanon 24
27/08/2025 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: 56 شهيداً على الأقل إثر قصف إسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الخميس
lebanon 24
27/08/2025 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24