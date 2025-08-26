نقابة الإعلام: تصريحات الموفد الأميركي تسيء للإعلام والسيادة اللبنانية

Advertisement

أصدرت مجلس في بياناً استهجنت فيه تصريحات الموفد الأميركي أمام ، والتي وصف فيها الإعلاميين اللبنانيين بـ"الفوضويين" مستخدماً عبارات اعتبرتها غير لائقة.وأكدت النقابة أن "استخدام كمنصة لهذه الإهانات يشكل إساءة للرمز الذي يمثل السيادة ، ويضر بكرامة الإعلاميين والشعب حد سواء".وشددت النقابة على "ضرورة تقديم الاعتذار العلني والفوري من المسؤول المعني، حفاظًا على الاحترام المتبادل وكرامة وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".