Advertisement

لبنان

نقابة الإعلام: تصريحات الموفد الأميركي تسيء للإعلام والسيادة اللبنانية

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:57
A-
A+

Doc-P-1409336-638918352375637745.jpg
Doc-P-1409336-638918352375637745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بياناً استهجنت فيه تصريحات الموفد الأميركي توم براك أمام القصر الجمهوري، والتي وصف فيها الإعلاميين اللبنانيين بـ"الفوضويين" مستخدماً عبارات اعتبرتها غير لائقة.
Advertisement

وأكدت النقابة أن "استخدام القصر الجمهوري كمنصة لهذه الإهانات يشكل إساءة للرمز الذي يمثل السيادة اللبنانية، ويضر بكرامة الإعلاميين والشعب اللبناني على حد سواء".

وشددت النقابة على "ضرورة تقديم الاعتذار العلني والفوري من المسؤول المعني، حفاظًا على الاحترام المتبادل وكرامة الإعلام الوطني وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
مباشر.. تصريح الموفد الأميركي توم براك من بعبدا
lebanon 24
27/08/2025 01:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام اكد دعم الوزارة لمطالب وفد نقابة المصورين
lebanon 24
27/08/2025 01:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الممثلين بحثت مع مرقص حصص الدراما في قانون الإعلام
lebanon 24
27/08/2025 01:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد: اللجنة الرئاسة الثلاثية اجتمعت في قصر بعبدا مساء الاحد لوضع اللمسات النهائية على الملاحظات اللبنانية قبل تسليمها لبراك والموفد الأميركي سيتسلم الرد من الرئيس عون
lebanon 24
27/08/2025 01:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24