لبنان

كيف كانت أجواء اللقاء الأميركي مع بري؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:57
أفادت معلومات الجديد عن أنّ الوفد الأميركي كان واضحاً في كلامه مع المسؤولين إذ على لبنان إنجاز خطة حصر السلاح قبل الكلام بأي شيء آخر  
وأشارت المعلومات إلى أنّ لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الإسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل.
