لبنان

سلام في مصر

Lebanon 24
26-08-2025
وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، يرافقه وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي، إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وكان في الاستقبال معالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي، وسفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية السفير علي الحلبي، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية.
