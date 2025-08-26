سلام في مصر

Advertisement

وصل ، يرافقه الدكتور غسان سلامة ووزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي، إلى مطار الدولي في مستهل زيارة رسمية إلى مصر العربية.وكان في الاستقبال معالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي، وسفير لدى جمهورية مصر العربية السفير ، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية .