لبنان

ضمن حملة أنصار القدس.. الرفاعي يختتم زيارة ناجحة إلى العراق

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:34
عاد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والوفد المرافق من العراق بعد مشاركته ضمن الوفود اللبنانية في فعالية "حملة أنصار القدس"، التي شملت جولة في محافظات النجف وكربلاء وعدد من المدن العراقية.
رافق الشيخ الرفاعي مسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي، مهدي مصطفى، وشيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في طرابلس الشيخ بلال الحلاق، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى.

وأكد الشيخ الرفاعي أن هذه النشاطات تُسهم في تعزيز بيئة المقاومة في لبنان وتعميق التواصل والتلاقي مع الأشقاء في العراق، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها في الشعب العراقي. كما شكر جميع المؤسسات الرسمية والشخصيات العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر والندوات والبرامج التلفزيونية والنشاطات الشعبية المرافقة للزيارة، مؤكدًا على استمرار تماسك محور المقاومة في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
 
