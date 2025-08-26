ضمن حملة أنصار القدس.. الرفاعي يختتم زيارة ناجحة إلى العراق

Advertisement

عاد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والوفد المرافق من العراق بعد مشاركته ضمن الوفود في فعالية "حملة القدس"، التي شملت جولة في محافظات النجف وكربلاء وعدد من المدن .رافق الشيخ الرفاعي مسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي ، مهدي مصطفى، وشيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في الشيخ بلال الحلاق، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى.وأكد الشيخ الرفاعي أن هذه النشاطات تُسهم في تعزيز بيئة في وتعميق التواصل والتلاقي مع الأشقاء في العراق، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها في الشعب . كما شكر جميع المؤسسات الرسمية والشخصيات العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر والندوات والبرامج التلفزيونية والنشاطات الشعبية المرافقة للزيارة، مؤكدًا على استمرار تماسك محور المقاومة في لبنان.