Advertisement

لبنان

عبدالله من اليرزة.. مناقشة للأوضاع الوطنية والأمنية

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:47
A-
A+

Doc-P-1409354-638918382003724392.png
Doc-P-1409354-638918382003724392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.
Advertisement

ووفق المكتب الإعلامي لعبد الله، ناقش اللقاء العديد من الشؤون السياسية والأمنية، وشملت جولة أفقية حول الأوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدًا على أهمية الدور الوطني الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الحفاظ على استقرار البلاد وأمن المواطنين.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي ناقش الاوضاع الأمنية
lebanon 24
27/08/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة (فايننشال تايمز)
lebanon 24
27/08/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
lebanon 24
27/08/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع لمواطنين ووسائل اعلام عالمية ومحلية في المطار لمواكبة وصول جورج عبدالله (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
27/08/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24