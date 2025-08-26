في النبطية.. بحث في حماية التراث العمراني والثقافي

Advertisement

زار رئيس بلدية عباس فخرالدين، يرافقه وفد من وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية، ، حيث استقبلتهم المحافظ الدكتورة البروفسورة .وأوضح بيان البلدية أن اللقاء يأتي في إطار الحفاظ على التراث العمراني والثقافي في المدينة وحمايته من الاندثار، بمشاركة جمعيات مثل جمعية تقدّم المرأة، اللبناني الجنوبي، الجمعية التنظيمية لتجار والجوار، وملتقى أطياف الفني.وخلال الاجتماع، تم عرض سلسلة من المشاريع والأنشطة المستقبلية لتعزيز حماية الموروث التراثي والعمراني للمدينة، وتفعيل دوره في إنعاش الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في النبطية والجوار، مؤكدة أهمية التعاون بين البلدية والجمعيات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التراث.