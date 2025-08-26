Advertisement

لبنان

في النبطية.. بحث في حماية التراث العمراني والثقافي

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:00
زار رئيس بلدية مدينة النبطية عباس فخرالدين، يرافقه وفد من المجلس البلدي وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية، محافظة النبطية، حيث استقبلتهم المحافظ الدكتورة البروفسورة هويدا الترك.
وأوضح بيان البلدية أن اللقاء يأتي في إطار الحفاظ على التراث العمراني والثقافي في المدينة وحمايته من الاندثار، بمشاركة جمعيات مثل جمعية تقدّم المرأة، المجلس الثقافي اللبناني الجنوبي، الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار، وملتقى أطياف الفني.

وخلال الاجتماع، تم عرض سلسلة من المشاريع والأنشطة المستقبلية لتعزيز حماية الموروث التراثي والعمراني للمدينة، وتفعيل دوره في إنعاش الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في النبطية والجوار، مؤكدة أهمية التعاون بين البلدية والجمعيات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التراث.
 
(الوكالة الوطنية)
