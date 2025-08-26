Advertisement

لبنان

في صيدا.. مركز نزيه البزري ينظم يومًا صحيًا مجانيًا

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:10
Doc-P-1409363-638918396152293966.png
Doc-P-1409363-638918396152293966.png photos 0
أقام مركز الدكتور نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية التابع لجمعية "المواساة" الخيرية في صيدا، وبالتعاون مع American Lebanese Medical Association "ALMA" – Health Outreach to the Middle East ‘H.O.M.E’ – Medical Disciples Fellowship (M.D.F) – TOTAL CARE، يومًا صحيًا مجانيًا استهدف سكان صيدا والجوار، بمسعى من النائب الدكتور عبد الرحمن البزري.
شارك في اليوم الصحي نخبة من الأطباء والصيادلة والممرضين من لبنان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى طلاب الطب من مختلف الجامعات اللبنانية. وقدّم الفريق الطبي معاينات مجانية لأكثر من 300 مريض في اختصاصات متنوعة، شملت: طب العائلة، الطب الباطني، القلب والشرايين، أمراض الكلى والمسالك البولية، الأمراض الجلدية، طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، النسائية والتوليد، وطب الأسنان.

كما تم توزيع الأدوية مجانًا على جميع المستفيدين، في إطار الجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية متكاملة.

وفي ختام النشاط، أعربت إدارة جمعية “المواساة” عن تقديرها العميق للأطباء والجمعيات الشريكة ولكل من ساهم في نجاح اليوم الصحي، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل محطة جديدة في مسيرة الجمعية لتعزيز الصحة العامة ونشر الوعي الصحي وتكريس قيم العطاء الإنساني في صيدا وجوارها.
 
(الوكالة الوطنية)
 
