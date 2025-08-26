Advertisement

لبنان

عن إعادة إعمار الجنوب... إليكم ما كشفه رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:24
Doc-P-1409368-638918405871203785.jpeg
Doc-P-1409368-638918405871203785.jpeg photos 0
أعلن رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ادوارد غبريال، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "سيكون هناك انسحاب إسرائيلي تدريجي إن تحقق نزع سلاح حزب الله". 
وفي حديث لـ"سكاي نيوز"، أشار إلى أنّه "ستكون هناك حوافز للشيعة لإعاد الإعمار جنوبي لبنان".
من نحن
