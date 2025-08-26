Advertisement

لبنان

في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1409397-638918441910773307.png
Doc-P-1409397-638918441910773307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهول على سكب مادة البنزين على عدد من الدراجات النارية المركونة في إحدى الطرقات الفرعية في محلة القبة - ضهر المغر في طرابلس ثم لاذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وأدى الحادث إلى احتراق دراجتين ناريتين بالكامل، فيما تمكن أبناء المنطقة من سحب باقي الدراجات بعيدًا عن النار لتجنب امتداد الحريق.

وحتى الآن لم تعرف الجهات المعنية الأسباب والدوافع وراء هذا الفعل.
مواضيع ذات صلة
إشكال وإحراق دراجة نارية في طرابلس
lebanon 24
27/08/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
27/08/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة النبطية تتحرك لضبط مخالفات الدراجات النارية
lebanon 24
27/08/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في عين الدلب - صيدا
lebanon 24
27/08/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24