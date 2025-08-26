في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها

Advertisement

أقدم مجهول على سكب مادة البنزين على عدد من الدراجات النارية المركونة في إحدى الطرقات الفرعية في محلة - ضهر المغر في ثم لاذ بالفرار، حسب مندوبة " ".وأدى الحادث إلى احتراق دراجتين ناريتين بالكامل، فيما تمكن أبناء المنطقة من سحب باقي الدراجات بعيدًا عن النار لتجنب امتداد الحريق.وحتى الآن لم تعرف الجهات المعنية الأسباب والدوافع وراء هذا الفعل.