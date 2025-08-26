"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان

إلتقى وفد قيادي من " "، يترأسه عضو المجلس السياسي في الحزب والوزير السابق محمود قماطي، وضم علي ضاهر، والشيخ سعيد نصر الدين، والحاج ميثم القماطي، بممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب، وذلك في مركز جبهة العمل الإسلامي في .

حضر اللقاء أيضًا رئيس "جبهة العمل الإسلامي" الشيخ زهير الجعيد، ممثل عن الوزير السابق طارق الخطيب، مسؤول قطاع الجبل بلال داغر، بالإضافة إلى ممثلين عن "حركة أمل"، و"الحزب القومي السوري الاجتماعي"، و"حزب المؤتمر الشعبي اللبناني"، و"جبهة العمل"، و"حزب التوحيد العربي"، و"الحزب اللبناني"، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدات المنطقة.



تخلل اللقاء كلمات لكل من أحمد الحاج باسم "لقاء الأحزاب في إقليم الخروب"، ولنادر فواز باسم "فعاليات إقليم الخروب"، والمربي حسيب الخطيب، بالإضافة إلى كلمات قماطي وجعيد. أكد المتحدثون خلالها على "أهمية التمسك بعوامل قوة في مواجهة المشاريع التي تستهدف الوطن من جنوبه إلى شماله، والتمسك بالمقاومة وسلاحها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء بكامل الأراضي ، وإطلاق سراح جميع الأسرى". كما حذروا من "كل المؤامرات التي يحيكها الموفدون الأميركيون"، مؤكدين على ضرورة حماية لبنان من التدخلات الخارجية وضمان سيادته الوطنية.

(الوكالة الوطنية)