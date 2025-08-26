Advertisement

لبنان

"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:00
Doc-P-1409406-638918462828541798.png
Doc-P-1409406-638918462828541798.png photos 0
إلتقى وفد قيادي من "حزب الله"، يترأسه عضو المجلس السياسي في الحزب والوزير السابق محمود قماطي، وضم علي ضاهر، والشيخ سعيد نصر الدين، والحاج ميثم القماطي، بممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب، وذلك في مركز جبهة العمل الإسلامي في برجا.
حضر اللقاء أيضًا رئيس "جبهة العمل الإسلامي" الشيخ زهير الجعيد، ممثل عن الوزير السابق طارق الخطيب، مسؤول قطاع الجبل بلال داغر، بالإضافة إلى ممثلين عن "حركة أمل"، و"الحزب القومي السوري الاجتماعي"، و"حزب المؤتمر الشعبي اللبناني"، و"جبهة العمل"، و"حزب التوحيد العربي"، و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدات المنطقة.

تخلل اللقاء كلمات لكل من أحمد الحاج باسم "لقاء الأحزاب في إقليم الخروب"، ولنادر فواز باسم "فعاليات إقليم الخروب"، والمربي حسيب الخطيب، بالإضافة إلى كلمات قماطي وجعيد. أكد المتحدثون خلالها على "أهمية التمسك بعوامل قوة لبنان في مواجهة المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف الوطن من جنوبه إلى شماله، والتمسك بالمقاومة وسلاحها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال بكامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى". كما حذروا من "كل المؤامرات التي يحيكها الموفدون الأميركيون"، مؤكدين على ضرورة حماية لبنان من التدخلات الخارجية وضمان سيادته الوطنية.
 
(الوكالة الوطنية)
