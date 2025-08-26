28
لبنان
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
26-08-2025
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في
إيران
، محمد صدر، في حوار عبر الإنترنت، أن
إسرائيل
أسقطت المروحية، التي كانت تقلّ
الرئيس الإيراني
السابق، إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أنّ
تل أبيب
قد وجّهت "رسالة عملية" إلى النظام
الإيراني
عبر استهداف "رئيسي".
وقال خلال مقابلة مع برنامج "سينرجي" على شبكة الإنترنت: "في اللحظة نفسها التي أُسقط فيها رئيسي قلت إن هذا من عمل إسرائيل. لأنني كنت أعلم، من خلال اتصالاتي مع
حزب الله
في
لبنان
، أن إحدى وسائل تبادل الرسائل بين حزب الله وإسرائيل تكون عبر الميدان العملي؛ أي من خلال تنفيذ عمليات لكي يستوعب الطرف الآخر الرسالة".
وشدّد في الحوار على أنّ القول بتورّط إسرائيل في الحادث الذي أدى إلى مقتل رئيسي ومرافقيه هو "تحليل شخصي" لا يستند إلى وثائق أو أدلّة.
وفي ردّه على المذيع، الذي أشار إلى أنّ التقرير الرسمي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
الإيرانية
نفى أي دور لإسرائيل في الحادث، قال صدر: "لقد قلت رأيي في كل مكان دون استثناء. إسرائيل أوصلت عبر الميدان رسالة مفادها: إذا أردتم الاستمرار فنحن أيضًا سنستمر".
في جزء آخر من المقابلة، قال محمد صدر إنّ تحليله المستند إلى معلومات متاحة له هو أنّ "
الروس
هم الذين سلّموا إسرائيل معلومات عن مراكز الدفاع الجوي الإيرانية".
لكنه سارع إلى التوضيح بأنّ "خيانة إسرائيل" لا تعني أن "الغرب صادق".
وأشار صدر إلى أن
روسيا
كانت من أولى الدول، التي اعترفت بإسرائيل بعد تأسيسها، ورأى أنّ "التحالف الاستراتيجي" الذي تتحدث عنه إيران مع
موسكو
"كلام فارغ".
يُذكر أنّ محمد صدر هو ابن شقيق الإمام موسى
الصدر
، وصهر ياسر الخميني، نجل أحمد الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني والمرشد السابق، آية الله الخميني. ويشغل عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017.
(ايران انترناشونال)
