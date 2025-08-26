عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات

اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ، محمد صدر، في حوار عبر الإنترنت، أن أسقطت المروحية، التي كانت تقلّ السابق، إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أنّ قد وجّهت "رسالة عملية" إلى النظام عبر استهداف "رئيسي".

وقال خلال مقابلة مع برنامج "سينرجي" على شبكة الإنترنت: "في اللحظة نفسها التي أُسقط فيها رئيسي قلت إن هذا من عمل إسرائيل. لأنني كنت أعلم، من خلال اتصالاتي مع في ، أن إحدى وسائل تبادل الرسائل بين حزب الله وإسرائيل تكون عبر الميدان العملي؛ أي من خلال تنفيذ عمليات لكي يستوعب الطرف الآخر الرسالة".



وفي ردّه على المذيع، الذي أشار إلى أنّ التقرير الرسمي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة نفى أي دور لإسرائيل في الحادث، قال صدر: "لقد قلت رأيي في كل مكان دون استثناء. إسرائيل أوصلت عبر الميدان رسالة مفادها: إذا أردتم الاستمرار فنحن أيضًا سنستمر".

في جزء آخر من المقابلة، قال محمد صدر إنّ تحليله المستند إلى معلومات متاحة له هو أنّ " هم الذين سلّموا إسرائيل معلومات عن مراكز الدفاع الجوي الإيرانية".



لكنه سارع إلى التوضيح بأنّ "خيانة إسرائيل" لا تعني أن "الغرب صادق".



وأشار صدر إلى أن كانت من أولى الدول، التي اعترفت بإسرائيل بعد تأسيسها، ورأى أنّ "التحالف الاستراتيجي" الذي تتحدث عنه إيران مع "كلام فارغ".