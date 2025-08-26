Advertisement

لبنان

عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1409411-638918474790758875.png
Doc-P-1409411-638918474790758875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد صدر، في حوار عبر الإنترنت، أن إسرائيل أسقطت المروحية، التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أنّ تل أبيب قد وجّهت "رسالة عملية" إلى النظام الإيراني عبر استهداف "رئيسي".
Advertisement

وقال خلال مقابلة مع برنامج "سينرجي" على شبكة الإنترنت: "في اللحظة نفسها التي أُسقط فيها رئيسي قلت إن هذا من عمل إسرائيل. لأنني كنت أعلم، من خلال اتصالاتي مع حزب الله في لبنان، أن إحدى وسائل تبادل الرسائل بين حزب الله وإسرائيل تكون عبر الميدان العملي؛ أي من خلال تنفيذ عمليات لكي يستوعب الطرف الآخر الرسالة".

وشدّد في الحوار على أنّ القول بتورّط إسرائيل في الحادث الذي أدى إلى مقتل رئيسي ومرافقيه هو "تحليل شخصي" لا يستند إلى وثائق أو أدلّة.
 
وفي ردّه على المذيع، الذي أشار إلى أنّ التقرير الرسمي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نفى أي دور لإسرائيل في الحادث، قال صدر: "لقد قلت رأيي في كل مكان دون استثناء. إسرائيل أوصلت عبر الميدان رسالة مفادها: إذا أردتم الاستمرار فنحن أيضًا سنستمر".
 
في جزء آخر من المقابلة، قال محمد صدر إنّ تحليله المستند إلى معلومات متاحة له هو أنّ "الروس هم الذين سلّموا إسرائيل معلومات عن مراكز الدفاع الجوي الإيرانية".

لكنه سارع إلى التوضيح بأنّ "خيانة إسرائيل" لا تعني أن "الغرب صادق".

وأشار صدر إلى أن روسيا كانت من أولى الدول، التي اعترفت بإسرائيل بعد تأسيسها، ورأى أنّ "التحالف الاستراتيجي" الذي تتحدث عنه إيران مع موسكو "كلام فارغ".
 
يُذكر أنّ محمد صدر هو ابن شقيق الإمام موسى الصدر، وصهر ياسر الخميني، نجل أحمد الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني والمرشد السابق، آية الله الخميني. ويشغل عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017.  (ايران انترناشونال)

مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: هذه المقاومة هي مقاومة السيد موسى الصدر وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وهي ستحفظ العهد
lebanon 24
27/08/2025 01:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات عن جولة برّاك بشأن "سلاح حزب الله".. تفاصيل كثيرة تُكشف
lebanon 24
27/08/2025 01:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل
lebanon 24
27/08/2025 01:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ضعُف "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
lebanon 24
27/08/2025 01:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
15:41 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24