واشنطن ترمي كرة الحل عند لبنان وبري متشائم: "لا تقدم"

كتب رضوان عقيل في" النهار":وصلت الرسالة الأخيرة للموفدين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى المعنيين في : إن كرة نار سلاح " " أصبحت عندكم، وإن مهمة الإدارة الأميركية تنتهي عند هذه الحدود، وفي انتظار تبيان حقيقة الموقف اللبناني الرسمي للمحطة الأميركية، أمس يخرج الرئيس بعدم حصول "تقدم" مع براك حيث لم يأتِ من تل أبيب بأجوبة مطمئنة "بحسب ما تبلغت منه في زيارته ما قبل الأخيرة". يعلق بأن لم تقدم أي خطوة لا بعدم التزامها اتفاق وقف إطلاق النار ولا انسحابها من النقاط الـ5. وإضافة إلى التهديدات ، لم يلمس بري بعد رؤية لبنانية موحدة في وجه التحديات الإسرائيلية "ومشكلتنا داخلية أيضاً". ويبقى أهم ما تردد من تصريحات هو ما ورد على لسان أورتاغوس: "حان وقت الأفعال" وأن إدارتها قدمت وقالت ما عندها حيال رؤيتها لمستقبل علاقة لبنان مع إسرائيل وترسيمها "بعد نزع سلاح الحزب". ويظهر في خضم مهمة الوفد الأميركي أنه لا مفر في نهاية المطاف أمام لبنان إلا فتح قناة تواصل مباشر مع إسرائيل تقوم على التطبيع والوصول إلى السلام ولو في السنوات المقبلة. وفي وقت لم يبدِ أي مسؤول لبناني توجهاً إلى مثل هذا الخيار، لكن مقاربة "حزب الله" على ضوء هذا الكلام من الوفد الأميركي الموسع ستزيد من تمسكه بثوابته حيال السلاح وتصديه لإسرائيل.ومن هنا تنتظر الإدارة الأميركية إقدام على وضع خطته وعرضها على طاولة الحكومة والموافقة عليها لتأخذ طريقها إلى التطبيق.