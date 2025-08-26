30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مساومة اسرائيلية على حساب لبنان
Lebanon 24
26-08-2025
|
22:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": اكتفى نتنياهو بإبداء تقديره لقرار الحكومة بنزع سلاح «
حزب الله
»، لكنه ربط أي خطوات عملية من الجانب
الإسرائيلي
بالبدء في خطوات عملية تتخذها السلطات
اللبنانية
لنزع السلاح.
Advertisement
ليس هذا فقط، بل إنّ نتنياهو أشار إلى أنّ «القوات
الإسرائيلية
ستقلّص وجودها تدريجياً في الجنوب اللبناني في حال نجحت السلطات في حصرالسلاح .» واللافت هنا، انّ نتنياهو تعمّد استخدام تعبير «تقليص تدريجي » وليس انسحاباً كاملاً، في دلالة واضحة على انّه يريد ابتزاز الدولة اللبنانية حتى أقصى الحدود الممكنة، وكأنّ المطلوب من
لبنان
أن يسدّد كل «الضريبة »المتوجبة عليه بموجب ورقة برّاك تحت طائلة «الغرامة ،» بينما يُعطى الإسرائيلي امتياز الدفع بالتقسيط المريح. وما تجدر الإشارة اليه، انّ العدو سيدفع من كيس لبنان في كل الحالات، إذ انّ النقاط الخمس التي احتلها عند الحافة الحدودية هي مستجدة، وكان يتوجب عليه الانسحاب منها خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 ، وفق ما يلحظه الاتفاق نفسه، على أن يُقابل ذلك من جانب "حزب الله" إخلاء منطقة جنوب الليطاني وتسليمها إلى
الجيش اللبناني
، وهذا ما التزم به«الحزب » فيما تنصّلت
تل أبيب
من الانسحاب.
وتلفت أوساط في «
الثنائي
الشيعي » إلى انّه منذ اللحظة التي وافقت فيها الحكومة على الورقة الأميركية وقرّرت سحب سلاح «حزب الله »، فقدت أي قدرة على المبادرة او المناورة، وخسرت خطوطها الدفاعية الديبلوماسية، بحيث تبين لاحقاً انّها كلما حاولت أن تُخرج كرة النار من ملعبها عادت اليها مجدداً، كما حصل حين ردّ نتنياهو على تجاوبها مع الطرح الأميركي بمطالبتها بالمزيد، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ اي إجراء عملي على الأرض لتسهيل أمر هذه الحكومة. وتشير الأوساط إلى انّ ما كان يُخشى منه وقع، وهو انّه بمجرد أن قدّمت الدولة إلى الأميركي والإسرائيلي التنازل الأول غير المدروس، انتقلا إلى مطالبتها بالثاني ثم الذي بعده وبعده وهكذا دواليك، بينما كان المطلوب أن تتمسك بسقف الإصرار على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل التورط في أي التزامات أخرى، على أن يناقش مصير السلاح ضمن حوار حول «استراتيجية الأمن الوطني » التي تنبثق منها «الاستراتيجية الدفاعية .»
مواضيع ذات صلة
الخازن: سيادة لبنان وقراره الحر ليسا موضع مساومة أو خضوع
Lebanon 24
الخازن: سيادة لبنان وقراره الحر ليسا موضع مساومة أو خضوع
27/08/2025 12:43:22
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقاطع سوري- اسرائيلي على حساب لبنان
Lebanon 24
تقاطع سوري- اسرائيلي على حساب لبنان
27/08/2025 12:43:22
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يفتتح "شارع ضحايا 4 آب" ويؤكد: لا مساومة على العدالة
Lebanon 24
سلام يفتتح "شارع ضحايا 4 آب" ويؤكد: لا مساومة على العدالة
27/08/2025 12:43:22
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض من كفررمان: لا مساومة على السيادة ورفض لأي ابتزاز سياسي
Lebanon 24
فياض من كفررمان: لا مساومة على السيادة ورفض لأي ابتزاز سياسي
27/08/2025 12:43:22
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش أزال بلوكات باطون قرب نقطة عسكريّة في طرابلس
Lebanon 24
الجيش أزال بلوكات باطون قرب نقطة عسكريّة في طرابلس
05:38 | 2025-08-27
27/08/2025 05:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
Lebanon 24
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
05:35 | 2025-08-27
27/08/2025 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
Lebanon 24
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
05:33 | 2025-08-27
27/08/2025 05:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
Lebanon 24
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
05:31 | 2025-08-27
27/08/2025 05:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
05:30 | 2025-08-27
27/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:38 | 2025-08-27
الجيش أزال بلوكات باطون قرب نقطة عسكريّة في طرابلس
05:35 | 2025-08-27
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
05:33 | 2025-08-27
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
05:31 | 2025-08-27
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
05:30 | 2025-08-27
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
05:24 | 2025-08-27
اشترى 70 أونصة من الذهب... وهذا ما اكتشفه لاحقاً
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24