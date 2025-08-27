Advertisement

لبنان

فجرًا.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي داخل بلدة كفركلا

Lebanon 24
27-08-2025 | 00:52
وقع انفجار قوي عند الساعة الرابعة والنصف فجرًا، نتيجة تفجير نفذه العدو الإسرائيلي داخل بلدة كفركلا، وسُمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون.
هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فجراً عند أطراف بلدة حولا
lebanon 24
27/08/2025 12:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير نفذه جيش العدو الإسرائيلي داخل بلدة كفركلا
lebanon 24
27/08/2025 12:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية توغلت فجرا لمسافة 600 متر داخل بلدة كفركلا وفجرت جزءا من منزل مدمر في حي "النورية"
lebanon 24
27/08/2025 12:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة راميا… هذا ما فعلته محلّقة إسرائيلية
lebanon 24
27/08/2025 12:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
