إعادة الاعمار مؤجلة

تشير المعطيات إلى أن ملف ما زال بعيد المنال، سواء في أو حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت.فالمصادر المطلعة تؤكد أن الحديث عن ورش إعمار لا يمكن أن يتحول إلى واقع قبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وقف المخاطر القائمة.وتضيف أنه حتى في حال تولي مهمة الإعمار، فإن ذلك لن يغيّر في المعادلة، طالما أن احتمالات الحرب ما زالت ماثلة في الأفق. وعليه، يبقى الإعمار مؤجلاً، لأن أي استثمار في إعادة البناء قد يكون مهدداً بالانهيار مجدداً تحت وطأة التصعيد العسكري.وكان"حزب الله" اعلن عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة اعادة الاعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق المتضررة، باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية، والذي علم ان الحزب قد سدد بدلات الايواء لسكانها من ايجار شقق خارج المنطقة لمدة سنة بالكامل عن عام 2026.