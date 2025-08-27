ضرب ايران او لبنان؟

Advertisement

بالرغم من التهويل المتواصل بشأن اندلاع حرب إسرائيلية جديدة ضد " "، تشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن هذا السيناريو ليس الأكثر ترجيحاً في المرحلة الراهنة.وتؤكد مصادر متابعة أن كل المؤشرات الإقليمية تتجه نحو تصعيد محتمل مع أكثر من ، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على في ملفها والصاروخي.وتلفت المصادر إلى أن الساحة تبقى جزءاً من المشهد، لكنها ليست أولوية في الحسابات الحالية، إذ يبدو أن التركيز ينصبّ على كيفية توجيه ضربة مباشرة جديدة لإيران.