لبنان

ضرب ايران او لبنان؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:45
بالرغم من التهويل المتواصل بشأن اندلاع حرب إسرائيلية جديدة ضد "حزب الله"، تشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن هذا السيناريو ليس الأكثر ترجيحاً في المرحلة الراهنة.
وتؤكد مصادر متابعة أن كل المؤشرات الإقليمية تتجه نحو تصعيد محتمل مع إيران أكثر من لبنان، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على طهران في ملفها النووي والصاروخي.
وتلفت المصادر إلى أن الساحة اللبنانية تبقى جزءاً من المشهد، لكنها ليست أولوية في الحسابات الحالية، إذ يبدو أن التركيز ينصبّ على كيفية توجيه ضربة مباشرة جديدة لإيران.
 
المصدر: لبنان 24
نتنياهو يكشف شروطه الثلاثة لتفادي ضرب إيران مجدداً
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير أو امتلاك ⁧‫إيران‬⁩ لسلاح نووي
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل (mtv)
