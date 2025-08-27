Advertisement

لبنان

برّاك وصل الى مرجعيون

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:08
وصل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوّافة، حيث ينتشر الجيش في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لتأمين زيارته. وتأتي هذه الزيارة وسط دعوات للتظاهر والاحتجاج من قبل بعض الجهات الرافضة لوجوده في المنطقة.
