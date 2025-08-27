Advertisement

المطبخ اللبناني، الذي صنّفه موقع "TasteAtlas" في المرتبة 26 عالميا بتقييم 4.3 من 5 لهذا العام، يحافظ على مكانته بين المطابخ الرفيعة المستوى عالميًا. هذا التصنيف المرتفع ليس بالغريب على مطبخ يُعرف بابتكاره المستمر وتقديمه لأفكار جديدة أحيانًا غريبة وغير مألوفة، مع الالتزام الدائم بجودة المكونات ونكهاتها الأصيلة واللقمة الشهية.ويترك الشيف اللبناني، سواء العامل في أو في الغربة، بصمة خاصة في كل طبق يُقدمه. فمن حين لآخر، نسمع عن شيف لبناني يُحدث ضجة في بلد الغربة الذي يعيش فيه، بعد أن نجح في تصدير الطعام اللبناني بنكهات وأساليب فريدة تمزج بين الأصالة والابتكار.أحدث مطعم "بيتنا" في ضجة على بفكرته الجديدة. المطعم، المعروف بتقديم الوجبات التقليدية، قدّم الكبة النية بطريقة مبتكرة على شكل "قرن بوظة".يُقدّم هذا الابتكار في خبز صاج محمّص يشبه تقريبًا شكل قرن البوظة، وتوضع الكبة على شكل كرة مع وضع الفستق الحلبي وزيت ، لتجمع بين الشكل الجذاب والنكهة الأصيلة.ويتيح المطعم للزبائن تجربة الطبق بطريقتين: الاستمتاع بالكبة مباشرة على شكل البوظة، أو تفكيك القرن على الصحن وتناول الكبة بالخبز بالطريقة التقليدية.في خطوة مبتكرة، قرّر مطعم "إم شريف" في إطلاق سندويش جديد تحت اسم "سندويش بندورة".مكوّناته بسيطة جدًا، لكنها غنية بالنكهة: خبزة "توست" محمّصة قليلًا، حشوة من البندورة الجبلية، البصل الأخضر، الثوم، السماق، القليل من الفلفل الحار، ولمسة زيت زيتون. بهذه المكوّنات القليلة استطاع المطعم ابتكار منتج جديد يلفت الأنظار ويصبح حديث الترند.ولم يمرّ الأمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر السندويش بسرعة، وبدأ كثيرون بتجربته وإعداده في منازلهم، خصوصًا بعد الجدل حول سعره الذي يبلغ 12 دولارًا.في قلب العاصمة بيروت، يسعى مطعم Olea & Fig Bistro إلى دمج النكهات التقليدية مع لمسات عصرية في كل طبق. يقدم المطعم مزيجًا فريدًا يجمع بين الأطباق العالمية الشهيرة و"المونة" اللبنانية الأصيلة.من أبرز ابتكاراته طبق "Makdous Linguine" أو "مكدوس الباستا"، حيث يتم دمج الباستا الشهيرة مع المكدوس اللبناني، مع إضافات من البندورة، اللبنة، والزعتر، ليمنح تجربة نكهة مميزة تجمع بين الشرق والغرب في نفس الطبق.وتضم قائمة المطعم أطباقًا مبتكرة أخرى مثل:فرايز بالكشك والزعترطبق التين مع والزعتر وإكليل الجبلزعتر مع بيستو الفستقخبز بكمّونة مع فيتا أو بالمشمش والزعتر مع لبنةتؤكد هذه الابتكارات أن المطبخ اللبناني يتمتع ببصمة فريدة، وقادر دائمًا على تقديم أطعمة مبتكرة تجمع بين التقليد والترند الحديث، مع الحفاظ على نكهة غنية وتجربة طعام استثنائية.