Advertisement

لبنان

حين يلتقي التقليد بـ"الترند" الحديث… المطبخ اللبناني يبتكر أطباقًا خارج المألوف

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
27-08-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1409518-638918834635097228.jpg
Doc-P-1409518-638918834635097228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
المطبخ اللبناني، الذي صنّفه موقع "TasteAtlas" في المرتبة 26 عالميا بتقييم 4.3 من 5 لهذا العام، يحافظ على مكانته بين المطابخ الرفيعة المستوى عالميًا. هذا التصنيف المرتفع ليس بالغريب على مطبخ يُعرف بابتكاره المستمر وتقديمه لأفكار جديدة أحيانًا غريبة وغير مألوفة، مع الالتزام الدائم بجودة المكونات ونكهاتها الأصيلة واللقمة الشهية.
Advertisement
ويترك الشيف اللبناني، سواء العامل في لبنان أو في الغربة، بصمة خاصة في كل طبق يُقدمه. فمن حين لآخر، نسمع عن شيف لبناني يُحدث ضجة في بلد الغربة الذي يعيش فيه، بعد أن نجح في تصدير الطعام اللبناني بنكهات وأساليب فريدة تمزج بين الأصالة والابتكار.


"كبة نية" بطريقة جديدة  

أحدث مطعم "بيتنا" في طرابلس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بفكرته الجديدة. المطعم، المعروف بتقديم الوجبات اللبنانية التقليدية، قدّم الكبة النية بطريقة مبتكرة على شكل "قرن بوظة".
يُقدّم هذا الابتكار في خبز صاج محمّص يشبه تقريبًا شكل قرن البوظة، وتوضع الكبة على شكل كرة مع وضع الفستق الحلبي وزيت الزيتون، لتجمع بين الشكل الجذاب والنكهة الأصيلة.
ويتيح المطعم للزبائن تجربة الطبق بطريقتين: الاستمتاع بالكبة مباشرة على شكل البوظة، أو تفكيك القرن على الصحن وتناول الكبة بالخبز بالطريقة التقليدية.

سندويش بندورة

في خطوة مبتكرة، قرّر مطعم "إم شريف" في بيروت إطلاق سندويش جديد تحت اسم "سندويش بندورة".
مكوّناته بسيطة جدًا، لكنها غنية بالنكهة: خبزة "توست" محمّصة قليلًا، حشوة من البندورة الجبلية، البصل الأخضر، الثوم، السماق، القليل من الفلفل الحار، ولمسة زيت زيتون. بهذه المكوّنات القليلة استطاع المطعم ابتكار منتج جديد يلفت الأنظار ويصبح حديث الترند.
ولم يمرّ الأمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر السندويش بسرعة، وبدأ كثيرون بتجربته وإعداده في منازلهم، خصوصًا بعد الجدل حول سعره الذي  يبلغ 12 دولارًا.

الدمج بين الأطباق العالمية و"المونة" اللبنانية

في قلب العاصمة بيروت، يسعى مطعم Olea & Fig Bistro  إلى دمج النكهات التقليدية مع لمسات عصرية في كل طبق. يقدم المطعم مزيجًا فريدًا يجمع بين الأطباق العالمية الشهيرة و"المونة" اللبنانية الأصيلة.
من أبرز ابتكاراته طبق "Makdous Linguine"  أو "مكدوس الباستا"، حيث يتم دمج الباستا الإيطالية الشهيرة مع المكدوس اللبناني، مع إضافات من البندورة، اللبنة، والزعتر، ليمنح تجربة نكهة مميزة تجمع بين الشرق والغرب في نفس الطبق.
وتضم قائمة المطعم أطباقًا مبتكرة أخرى مثل:
فرايز بالكشك والزعتر
طبق التين مع الجوز والزعتر وإكليل الجبل
زعتر مع بيستو الفستق
خبز بكمّونة مع فيتا أو بالمشمش والزعتر مع لبنة


تؤكد هذه الابتكارات أن المطبخ اللبناني يتمتع ببصمة فريدة، وقادر دائمًا على تقديم أطعمة مبتكرة تجمع بين التقليد والترند الحديث، مع الحفاظ على نكهة غنية وتجربة طعام استثنائية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إنطباعات خارجية قاتمة عن التجاوب اللبناني مع مساعي براك وحديث عن" أيلول ساخن"
lebanon 24
27/08/2025 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحديث عن "حرب أهلية" مجرد "حكي صالونات"
lebanon 24
27/08/2025 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
Threads يواكب المنافسة بخاصية الرسائل الخاصة وتتبع "الترند"
lebanon 24
27/08/2025 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة خارجة عن المألوف.. نجوى كرم تروج لعملها الجديد
lebanon 24
27/08/2025 12:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24