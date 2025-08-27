هل عادت 4 مليارات دولار إلى المصارف؟

Advertisement

بعد نحو 6 سنوات على الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، تردد مؤخرا أنّ حجم الأموال "الفريش" المودعة حالياً في المصارف تخطى الـ 4 مليارات دولار ما يدل على عودة تدريجية للثقة بالقطاع المصرفي، فما دقة هذه المعلومات؟اعتبر خبير اقتصادي عبر " " ان "هذه الأرقام غير دقيقة"، وقال: "مما لا شك فيه ان "دولرة الفريش"في المصارف تعززت تدريجيا لاسيما انه خلال الأزمة المالية كانت المصارف مُلتزمة بتسهيل العملية التجارية وحياة الناس وعادت تستقطب أكثر الأموال لكن من المستحيل ان يصل الرقم إلى 4 مليارات دولار".وتابع: "لو بلغ حجم الأموال المودعة 4 مليارات دولار لكان الاحتياطي الإلزامي في قد زاد بشكل كبير ولكن هذا الأمر لم يحصل وبالتالي هذه الأرقام غير دقيقة."