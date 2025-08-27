Advertisement

لبنان

هل عادت 4 مليارات دولار إلى المصارف؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:45
بعد نحو 6 سنوات على الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، تردد مؤخرا أنّ حجم الأموال "الفريش" المودعة حالياً في المصارف تخطى الـ 4 مليارات دولار ما يدل على عودة تدريجية للثقة بالقطاع المصرفي، فما دقة هذه المعلومات؟ 
اعتبر خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "هذه الأرقام غير دقيقة"، وقال: "مما لا شك فيه ان "دولرة الفريش"في المصارف تعززت تدريجيا لاسيما انه خلال الأزمة المالية كانت المصارف مُلتزمة بتسهيل العملية التجارية وحياة الناس وعادت تستقطب أكثر الأموال لكن من المستحيل ان يصل الرقم إلى 4 مليارات دولار". 

وتابع: "لو بلغ حجم الأموال المودعة 4 مليارات دولار لكان الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان قد زاد بشكل كبير ولكن هذا الأمر لم يحصل وبالتالي هذه الأرقام غير دقيقة."

المصدر: لبنان 24
