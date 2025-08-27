الأمن العام يحتفل بعيد تأسيسه الـ 80.. شقير: لن نكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها

Advertisement

أقامت احتفالاً بمناسبة عيدها الثمانين، دشنت خلاله المبنى الجديد لدائرة أمن عام ، برعاية والبلديات أحمد وحضور العام اللواء حسن شقير.وفي كلمة له، قال اللواء شقير: "بادرنا إلى العمل على ملف من منطلق إنساني وحقوقي مناسب"، مضيفًا: "نعمل ليلاً ونهاراً من أجل صون استقرار والسهر على أمنه، والأمن العام لن يكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها".بدوره، شدد الوزير الحجار على دعمه للمؤسسة، قائلاً: "أشد على يدكم وأقول إنني دائماً إلى جانبكم، والمؤسسة متجهة نحو المزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لجميع اللبنانيين". وأضاف: " واجهة ، وتقع مسؤولية كبيرة عليكم، والتضحية والخدمة يجب أن تكون في كل تفصيل من عمل هذه المؤسسة، فلا تتساهلوا مع المخالفات مهما كان حجمها".