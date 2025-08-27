Advertisement

لبنان

الأمن العام يحتفل بعيد تأسيسه الـ 80.. شقير: لن نكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:06
أقامت المديرية العامة للأمن العام احتفالاً بمناسبة عيدها الثمانين، دشنت خلاله المبنى الجديد لدائرة أمن عام بيروت، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
وفي كلمة له، قال اللواء شقير: "بادرنا إلى العمل على ملف النازحين من منطلق إنساني وحقوقي مناسب"، مضيفًا: "نعمل ليلاً ونهاراً من أجل صون استقرار هذا البلد والسهر على أمنه، والأمن العام لن يكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها".

بدوره، شدد الوزير الحجار على دعمه للمؤسسة، قائلاً: "أشد على يدكم وأقول إنني دائماً إلى جانبكم، والمؤسسة متجهة نحو المزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لجميع اللبنانيين". وأضاف: "الأمن العام واجهة لبنان، وتقع مسؤولية كبيرة عليكم، والتضحية والخدمة يجب أن تكون في كل تفصيل من عمل هذه المؤسسة، فلا تتساهلوا مع المخالفات مهما كان حجمها".
