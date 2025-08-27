Advertisement

لبنان

بعد رفع الحصانة عنه.. الادعاء على بوشكيان بالرشوة والإثراء غير المشروع

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1409548-638918876404015576.jpg
Doc-P-1409548-638918876404015576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.
Advertisement
وبناء لإشارة القاضي الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك على بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
ويشتبه ببوشكيان انه مارس الابتزاز والتهديد على اصحاب معامل وقبض منهم اموالاً طائلة مقابل منحهم تراخيص للعمل.
وكان القاضي الحجار استأخر اتخاذ اجراء في حق بوشكيان الموجود في كندا، بناء لطلب وكيله القانوني الذي ابلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة إلى لبنان والمثول امام القضاء إلا انه بقي يماطل ما استدعى الادعاء عليه والشروع في ملاحقته.
مواضيع ذات صلة
بعد طلب رفع الحصانة عنه...النائب بوشيكيان يرد وهذا ما كشفه
lebanon 24
27/08/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الحصانة النيابية عن بوشكيان واحالة صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق
lebanon 24
27/08/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري تعليقاً على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان: لا أحد فوق المساءلة
lebanon 24
27/08/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التصويت على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان
lebanon 24
27/08/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24