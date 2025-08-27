بعد رفع الحصانة عنه.. الادعاء على بوشكيان بالرشوة والإثراء غير المشروع

Advertisement

أحال التمييزي القاضي جمال ، ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع السابق على في القاضي سامي صادر.وبناء لإشارة القاضي الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك على بعد رفع الحصانة النيابية عنه.ويشتبه ببوشكيان انه الابتزاز والتهديد على اصحاب معامل وقبض منهم اموالاً طائلة مقابل منحهم تراخيص للعمل.وكان القاضي الحجار استأخر اتخاذ اجراء في حق بوشكيان الموجود في ، بناء لطلب وكيله القانوني الذي ابلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة إلى والمثول امام إلا انه بقي يماطل ما استدعى الادعاء عليه والشروع في ملاحقته.