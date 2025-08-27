في الضاحية الجنوبية.. سقوط سور حديدي لأحد الابنية على المارة

Advertisement

سقط سور حديدي تابع لأحد الأبنية التي يجري ترميمها على السيارات والمارة عند ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنن 24".ولم ترد حتى الساعة معلومات عن سقوط اصابات او قتلى نتيجة الحادثة.