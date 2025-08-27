Advertisement

لبنان

في الضاحية الجنوبية.. سقوط سور حديدي لأحد الابنية على المارة

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:34
سقط صباح اليوم سور حديدي تابع لأحد الأبنية التي يجري ترميمها على السيارات والمارة عند السفارة الكويتية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنن 24".
ولم ترد حتى الساعة معلومات عن سقوط اصابات او قتلى نتيجة الحادثة.
 
