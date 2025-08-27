عبدالله عرض مع وزير الصحة الوضع الاستشفائي

Advertisement

زار النائب ، عضو اللقاء ، الدكتور ركان في مكتبه، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاستشفائية للمواطنين، ودرجة المستشفيات باستخدام السقوف المالية المخصصة لها، وما يستتبع ذلك من إعادة النظر في توزيعها، مع التأكيد على الدور المحوري للمستشفيات الحكومية والجهود التي يبذلها الوزير لدعمها بالتجهيزات والإمكانات.وأشار النائب إلى أن الوزير ناصر الدين أطلعه على مضمون لقائه مع حول قانون التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في مناقشته وإقراره كحل منطقي ومستدام لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.كما شكر عبد الله الوزير ناصر الدين على دعمه المستمر لمستشفى الحكومي، لافتًا إلى تقديره الكبير لعمل المؤسسة وكافة أجهزتها والعاملين فيها.