لبنان

عبدالله عرض مع وزير الصحة الوضع الاستشفائي

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:44
زار النائب بلال عبد الله، عضو اللقاء الديمقراطي، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاستشفائية للمواطنين، ودرجة التزام المستشفيات باستخدام السقوف المالية المخصصة لها، وما يستتبع ذلك من إعادة النظر في توزيعها، مع التأكيد على الدور المحوري للمستشفيات الحكومية والجهود التي يبذلها الوزير لدعمها بالتجهيزات والإمكانات.
وأشار النائب عبد الله إلى أن الوزير ناصر الدين أطلعه على مضمون لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في مناقشته وإقراره كحل منطقي ومستدام لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

كما شكر عبد الله الوزير ناصر الدين على دعمه المستمر لمستشفى سبلين الحكومي، لافتًا إلى تقديره الكبير لعمل المؤسسة وكافة أجهزتها والعاملين فيها.
